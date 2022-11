Autofahrer ohne Führerschein bei Leipheim erwischt

Die Verkehrspolizei Neu-Ulm kontrolliert einen 48-Jährigen. Dabei fällt auf: Sein rumänischer Führerschein war zur Beschlagnahmung ausgeschrieben. Und nicht nur das.

Ein 48-jähriger, laut Polizei in Deutschland lebender Rumäne, ist am Dienstagnachmittag durch Beamte der Verkehrspolizei Neu-Ulm in Leipheim kontrolliert worden. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass sein rumänischer Führerschein durch die Staatsanwaltschaft zur Beschlagnahme ausgeschrieben war. Ferner wurde von den Beamtinnen und Beamten überprüft, ob der Führerschein überhaupt noch gültig ist.

Der Autofahrer durfte nicht weiterfahren

Eine Recherche in Rumänien erbrachte dann das Ergebnis, dass diese Fahrerlaubnis auch im Ausstellungsland seine Gültigkeit verloren hat. Somit lag zusätzlich noch eine Straftat des Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor, die durch die Verkehrspolizisten zur Anzeige gebracht wurde. Die Weiterfahrt wurde dem Pkw-Lenker untersagt. (AZ)