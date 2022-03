Autofahrer stoppt nach Unfallflucht in Leipheim flüchtenden Radler

Schnell reagierte in Leipheim ein Autofahrer, dessen Wagen beschädigt wurde. Er stoppte selbst den flüchtenden Unfallverursacher.

In Leipheim ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein Radfahrer verletzte. Doch der Unfall hat noch ein weiteres Nachspiel. Laut Polizei fuhr am frühen Sonntagabend ein 18-Jähriger mit seinem Fahrrad auf der Fonyoder Straße. Als er auf den Gehweg auffahren und dabei bremsen wollte, versagten die Bremsen am Rad. Dadurch stieß er gegen ein geparktes Auto. Anschließend fuhr der Radler weiter und verließ unerlaubt die Unfallstelle.

Den Fahrradfahrer erwartet ein Ermittlungsverfahren

Einige Hundert Meter entfernt von der Unfallstelle konnte der Radler jedoch vom Eigentümer des beschädigten Autos angehalten werden. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An dem beschädigten Wagen entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Gegen den 18-jährigen Radler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. (AZ)