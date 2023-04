Autofahrer unter Drogen und mit Marihuana unterwegs

Bei einer Kontrolle in Leipheim stellten Beamte Marihuana bei einem Autofahrer sicher. Dieser hatte kurz vor der Fahrt noch einen Joint geraucht.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, kurz vor 24 Uhr haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg einen 48-jährigen Autofahrer an der Tank- und Rastanlage Leipheim kontrolliert. Laut Polizeiangaben stellten sie bereits beim Öffnen des Fahrerfensters deutlichen Marihuanageruch in dem Pkw fest. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Person fanden sie Rauschgift in einer Bauchtasche. Circa 10 Gramm führte er mit sich, das die Beamten sogleich beschlagnahmten. Auch gab der Fahrer bei seiner Befragung an, vor Kurzem einen Joint geraucht zu haben. Ein freiwilliger Drogentest bestätigte den Verdacht, weshalb die Beamten eine Blutentnahme anordneten und die Weiterfahrt unterbunden. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln ein. Wenn sich der Verdacht der Drogenfahrt bestätigt, muss der Fahrzeugführer zudem noch mit einem dreistelligen Bußgeld und mindestens einem Monat Fahrverbot rechnen. (AZ)