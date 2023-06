Autofahrer verursacht hohen Sachschaden in Leipheim

Eine leicht verletzte Frau und reichlich Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich am Montagmorgen bei Riedheim ereignete.

Hoher Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen gegen 8.45 Uhr nahe Riedheim. Laut Polizei war ein Autofahrer auf der Kreisstraße GZ4 von Riedheim in Richtung Leipheim unterwegs. Als der vor ihm fahrende Wagen abbremste, weil die Fahrerin nach links in den Riedweg abbiegen wollte und dazu entgegenkommende Fahrzeuge durchfahren ließ, bemerkte dies der Autofahrer zu spät und fuhr mit seinem Pkw auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Bei dem Zusammenstoß wurde die Fahrerin des vorderen Autos leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 31.500 Euro. (AZ)