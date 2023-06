Autofahrer wird am Steuer bewusstlos und prallt in Günzburg an einen Baum

Der Fahrer, eine junge Frau und ein vierjäriges Kind wurden bei einem Unfall in Günzburg verletzt. Auslöser war eine kurze Ohnmacht.

Ein 29-jähriger Mann war mit seinem Auto am Montag kurz vor 8.30 Uhr in der Günzburger Straße in Leipheim unterwegs. Aus unbekannten Gründen verlor der Fahrer kurz das Bewusstsein, verriss das Lenkrad, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Aufprall war so massiv, dass der Baumstamm abknickte und im Fahrzeug die Front-Airbags auslösten. Der Fahrer, seine 24-jährige Mitfahrerin, sowie ein vierjähriges Kind wurden jeweils leicht verletzt. Alle mussten zur medizinischen Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht werden. (AZ)