Autofahrerin durch Unfall bei Leipheim leicht verletzt

Zwischen den Leipheimer Stadtteilen Weisingen und Riedheim kam es zu einem Auffahrunfall. Die Fahrerin des vorderen Fahrzeugs wurde dabei leicht verletzt.

Am Freitagnachmittag fuhr eine Frau mit ihrem Auto auf der Kreisstraße GZ 9 vom Leipheimer Stadtteil Weißingen Richtung Riedheim. An der Einmündung zur Kreisstraße GZ 4 hielt sie laut Polizei an, um die Vorfahrt zu achten. Der Fahrer eines nachfolgenden Pkw habe zu spät bemerkt, dass die Frau an der Einmündung anhielt und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Die Polizei Günzburg geht von einem Sachschaden in Höhe von 4000 Euro aus. (AZ)