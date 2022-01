Leipheim

Scheel in Leipheim gehört zu den besten Autohaus-Arbeitgebern des Landes

Plus Eine Studie hat abgefragt, wie zufrieden Mitarbeiter mit ihren Unternehmen sind. Das Autohaus Scheel in Leipheim landete in seiner Sparte in den Top Ten.

Von Julia Greif

Das Autohaus Scheel in Leipheim wurde ausgezeichnet. Es geht aber nicht um die höchsten Verkaufszahlen oder das schönste Auto. Sondern um zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Autohaus in Leipheim zählt dabei laut einer Befragung zu den "Besten Autohaus Arbeitgebern" 2021. Die Studie wurde zum dritten Mal vom Branchenblatt Automobilwoche und dem Institut für Automobilwirtschaft erstellt. In der Kategorie der mittleren Betriebe, also solcher, die 26 bis 50 Angestellte haben, belegte das Unternehmen den sechsten Platz, mit einer Schulnote von 1,47. Insgesamt landeten die Leipheimer auf Platz 16.

