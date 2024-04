Beamte ziehen zwei Fahrer wegen fehlender Fahrerlaubnis aus dem Verkehr

Bei Kontrollen auf der A8 stoßen Verkehrspolizisten immer wieder auf Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis - wie jetzt bei Leipheim und bei Jettingen-Scheppach.

Beamte der Verkehrspolizei Günzburg stellten bei zwei unterschiedlichen Kontrollen fest, dass die jeweiligen Fahrer nicht die erforderliche Fahrerlaubnis besaßen. So stellten die Einsatzkräfte nachmittags bei einem 38-jährigen auf der A8, bei der Tank- und Rastanlage Leipheim, im Rahmen der Datenüberprüfung fest, dass dem 38-Jährigen die Fahrerlaubnis wegen einer Trunkenheitsfahrt entzogen wurde. Noch während der Sperrfrist beantragte er allerdings in seinem Heimatland eine neue Fahrerlaubnis. Was er nicht wusste: Diese ist in Deutschland nicht gültig, sofern sie während der Sperrfrist ausgestellt wurde. Weiterfahren durfte der 38-Jährige nicht - ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren.

Wegen Handy am Steuer aufgehalten

Einige Stunden später kontrollierten die Beamten ein Anhänger-Gespann an der A8-Anschlussstelle Jettingen-Scheppach. Der 48-jährige Fahrer benutzte zuvor während der Fahrt sein Mobiltelefon, weshalb die Einsatzkräfte ihn einer Kontrolle unterzogen. Nach Aufforderung übergab er den Verkehrspolizisten seinen Führerschein der Klasse B. Hier stellten die Beamten fest, dass für die Fahrzeugkombination mindestens die Klasse BE notwendig gewesen wäre. Auch gegen ihn leitete die Polizei ein Strafverfahren ein und untersagte ihm die Weiterfahrt.

Sein Arbeitgeber entfernte im Anschluss das Gespann von der Kontrollstelle. Als dieser vor Ort eintraf, belehrten ihn die Beamten sogleich als Beschuldigten, da er als Halter nicht prüfte, ob der 48-jährige Fahrer die passende Fahrerlaubnis besaß. (AZ)