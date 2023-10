Leipheim

06:00 Uhr

Bester Nachwuchsmüller Deutschlands wurde in Leipheim ausgebildet

Plus Die Firma Mühlschlegel wird in der Branche zum besten Ausbildungsbetrieb in Bayern gekürt. Der erste Lehrling am Standort Leipheim hat Außergewöhnliches geschafft.

Der Bayerische Müllerbund ehrt jedes Jahr den besten Ausbildungsbetrieb in Bayern. Dieses Jahr geht diese Auszeichnung nach Leipheim an die Firma Mühlschlegel. Das Familienunternehmen, das erst 2022 in Leipheim seinen vierten Standort eröffnet hat, hat auf Anhieb den Lehrling mit den besten Noten in Bayern hervorgebracht. Der 20-jährige Valentin Blum setzte sogar noch eins drauf und wurde bester Nachwuchsmüller Deutschlands. "Das hatten wir noch nie und das wird es so schnell auch nicht mehr geben, nicht nur den besten Lehrling Bayerns, sondern sogar Deutschlands hier zu haben", freute sich Peter Mühlschlegel, Inhaber des Ausbildungsbetriebes, riesig über die Auszeichnung.

„Nur wer eine gute und fundierte Ausbildung erhält, kann später auch den wichtigen Beruf des Müllers ausführen und Mehle in bester Qualität herstellen“, betonte der Geschäftsführer des Bayerischen Müllerbundes, Josef Rampl, bei der feierlichen Übergabe der Ehrenurkunde. Bei der Ausbildung ihres Lehrlings habe die Firma Mühlschlegel, die für ihre Marken Weltgold und Ulmer bekannt ist, unter deren Namen sie Mehl und Paniermehl produzieren und vertreiben, "hervorragende Arbeit" geleistet, lobte Rampl.

