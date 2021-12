Betrüger locken Leipheimer mit angeblichem hohem Gewinn

Einem Leipheimer wurde von einem Betrüger ein Gewinn in fünfstelliger Höhe versprochen. Dafür sollte er nur die Notarkosten zahlen.

Die Polizei warnt vor dem versuchten Trickbetrug "falsches Gewinnversprechen". Ein Mann aus Leipheim erhielt in den vergangenen Tagen einen Anruf, dass er bei einem Gewinnspiel einen Geldbetrag in fünfstelliger Höhe gewonnen hat. Ihm wurde durch den Anrufer mitgeteilt, dass er vor dem Ausbezahlen des Gewinns noch die angeblich angefallenen Notarkosten in Höhe von 1000 Euro bezahlen müsse.

Leipheimer soll 1000 Euro Notarkosten zahlen, aber bemerkt den Betrug

Hierzu müsse er digitale Gutscheinkarten im Wert der genannten 1000 Euro erwerben und die Codes telefonisch übermitteln. Der Angerufene wurde skeptisch und verständigte die Polizei. Die Polizei kennt die Betrugsmasche, die immer wieder funktioniert. Doch den von den Betrügern in Aussicht gestellten Gewinn gibt es nicht. Die Opfer sollen lediglich dazu gebracht werden, einen Geldbetrag für angeblich angefallene Gebühren zu bezahlen. (AZ)