vor 34 Min.

Bauer sucht Frau: Mathias ist mit seiner Traumfrau zusammengezogen

Plus Mathias Kreiß hat in der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" seine große Liebe gefunden. Sabrina hat für ihn ihre Heimat verlassen. Was das Paar in Zukunft plant.

Von Heike Schreiber

Mathias Kreiß muss nicht mehr nach der Frau fürs Leben suchen, er hat sie gefunden. Und zwar vor den Augen eines Millionenpublikums. Der 33-jährige Biobauer aus Riedheim hatte bei der 17. Staffel der Fernseh-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" teilgenommen und dort seine Traumfrau Sabrina kennen- und lieben gelernt. Die Norddeutsche und der Schwabe wurden ein Paar und sind es sechs Monate nach der Hofwoche immer noch. Ihre Fernbeziehung über eine Distanz von 800 Kilometern haben sie allerdings kürzlich beendet - die Kosmetikerin ist in diesen Tagen mit Hund und Pferd zu dem Nebenerwerbs-Landwirt nach Riedheim gezogen. "Den Start haben wir gut hinbekommen, ich bin happy und sehr optimistisch", sagt Mathias. Im Gespräch mit unserer Redaktion verraten er und Sabrina ihre Pläne für die Zukunft.

