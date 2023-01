Leipheim

Bischof Bertram Meier spricht in Leipheim von großer Sorge

Stadtpfarrer Johannes Rauch, Bischof Bertram Meier und Dekan Klaus Bucher (von links) feierten zum Abschluss der Sanierung der Pfarrkirche St. Paulus in Leipheim einen Dankgottesdienst.

Plus Bischof Bertram Meier spricht in Leipheim das Ringen um eine zukunftsträchtige Reform der Kirche an. Sein Besuch ist der festliche Abschluss der Renovierung der Pfarrkirche St. Paulus.

Mit dem Besuch von Bischof Bertram Meier aus Augsburg feierte die Pfarreiengemeinschaft Leipheim-Großkötz einen festlichen Abschluss der Außen- und Innenrenovierung der Pfarrkirche St. Paulus in Leipheim. Am frühen Samstagabend kamen Gläubige aus Kleinkötz, Großkötz, Bubesheim und Leipheim zum Pontifikalamt zusammen, das Bischof Bertram Meier, Dekan Klaus Bucher und Geistlicher Rat Johannes Rauch zelebrierten. Es sollten wirklich alle aus der Pfarreiengemeinschaft teilnehmen, deshalb wurden Fahrgemeinschaften organisiert und nur dieser eine Gottesdienst für das Wochenende angesetzt. Dementsprechend viele Kirchgängerinnen und Kirchgänger füllten die Pauluskirche, deren Innenraum im Sommer 2021 frisch gestrichen wurde und Farbigkeit bekommen hatte.

