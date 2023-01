Böse Überraschung für Pizzaboten in Leipheim

Für eine Essensauslieferung braucht ein Pizzabote in Leipheim nur wenige Minuten – genügend Zeit, dass ein Unbekannter sein Fahrzeug beschädigt und sich davonmacht.

Ein Pizzabote lieferte am Samstagabend gegen 21.40 Uhr Essen in der Hermann-Köhl-Straße in Leipheim aus. Als er fünf Minuten später wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, war die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Einen Hinweis auf den Verursacher gab es nicht. Am Auto entstand nach Angaben der Polizei ein Schaden von rund 1500 Euro. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)