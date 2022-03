Leipheim, Bubesheim

vor 32 Min.

Sammeln für Ukraine im Kreis Günzburg: "Wir wollen keinen Ruhm dafür"

Hilfsaktion für ukrainische Kinder in Leipheim: Die polnische Initiative "InKontakt" hat eine Hilfsaktion in Leipheim für ukrainische Kinder organisiert.

Plus Die Unterstützung für die Menschen in der Ukraine ist im Landkreis Günzburg groß. Aber was bewegt die Menschen, die helfen? Ein Besuch in Leipheim.

Miriam Teichmann aus Leipheim veröffentlichte am Mittwochabend auf Facebook einen Aufruf für eine Spendenaktion für ukrainische Kinder. Ihr Beitrag wurde in kürzester Zeit über 100 Mal geteilt. Und nicht einmal 24 Stunden später stehen kistenweise Klamotten, Medikamente, Windeln und Lebensmittel im Garten der St. Pauluskirche in Leipheim. Die Initiative InKontakt aus Leipheim hat diese Spendenaktion für betroffene Kinder aus der Ukraine organisiert. Die Aktion steht stellvertretend für die große Hilfsbereitschaft und Unterstützung aus dem gesamten Landkreis Günzburg. Selbstloser Einsatz, für den eigentlich niemand so recht gelobt werden will.

