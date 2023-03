Zehn Verletzte bei Bus-Unfall mit Evobus-Mitarbeitern: Das sagt der Konzern

Plus Eine Verkehrsübung von Evobus-Beschäftigten in Leipheim ist aus dem Ruder gelaufen. Zehn Menschen werden verletzt, ein 17-Jähriger sogar schwer. Was ist passiert?

Auf dem abgesperrten Verkehrsübungsplatz am Rande des Gewerbegebiets Areal Pro in Leipheim liegen am Donnerstagmittag unzählige kleine Scherben. Vor wenigen Stunden sind hier bei einer Übungsfahrt zwei Busse zusammengeprallt, ein weiterer parkender Bus wurde leicht beschädigt. Die Fahrerkabine des unfallverursachenden Busses ist völlig zerbeult, der blaue Vorhang weht aus dem zersprungenen Fenster. Gegen 12.30 Uhr werden die beschädigten Fahrzeuge abgeschleppt.

Auf dem privaten Übungsplatz am Tower fand am Vormittag ein Sicherheitstraining einer Belegschaft von Daimler Trucks & Buses statt. Genauer gesagt durften die Auszubildenden, die normalerweise im Evobus-Werk in Neu-Ulm arbeiten, an diesem Tag selbst hinter dem Steuer der Fahrzeuge sitzen, die sie sonst zusammenschrauben. Eine Verkehrsübung mit einem Bus lief allerdings aus dem Ruder.

17 Bilder Busse bei Unfall in Leipheim zerstört: Bilder vom Verkehrsübungsplatz Foto: Dorothea Roßkopf, Sophia Huber

Im Rahmen dieser Übungsfahrten prallte ein 17-jähriger Jugendlicher mit einem sogenannten Gelenkbus gegen einen weiteren geparkten Reisebus. In dem Bus, der von dem 17-Jährigen gefahren wurde, befanden sich etwa fünf bis sechs Insassen, genau wie in dem geparkten Bus, auf den er prallte. Wie die Polizei Günzburg klarstellt, war der Jugendliche nicht allein in der Fahrerkabine. Der Bus wurde "unter fachkundiger Anleitung eines Fahrlehrers" vom 17-Jährigen gelenkt. Auch ein dritter Bus wurde durch den Zusammenstoß leicht beschädigt. Beim Unfall wurden neun Personen leicht verletzt und kamen vorsorglich nach Günzburg und Weißenhorn ins Krankenhaus. Der jugendliche Fahrer wurde selbst schwer verletzt. Zuerst war vor Ort von 16 Verletzen die Rede, doch es stellte sich heraus, dass die meisten Beteiligten nur vorsorglich untersucht wurden und das Krankenhaus schnell wieder verlassen konnten.

Verletzte sind nach Unfall in Leipheim wieder aus dem Krankenhaus

Ein Sprecher von Daimler Trucks & Buses bestätigt den Unfall auf Nachfrage. Verständigte Rettungskräfte seien unverzüglich vor Ort gewesen und hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter notfallmedizinisch versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. "Wir bedauern den Vorfall sehr, stehen in engem Austausch mit den Behörden und unterstützen die Ermittlungen vollumfänglich", heißt es in der kurzen schriftlichen Stellungnahme weiter.

Hintergründige Informationen, wie etwa derartige Übungsfahrten aussehen, was dort geübt wird und wer daran teilnimmt, war von einem Unternehmenssprecher am Donnerstag nicht in Erfahrung zu bringen. "Bei uns haben sich die Ereignisse überschlagen", so der Sprecher. "Wir sind erst einmal froh, dass bis auf den Fahrer alle anderen das Krankenhaus schon wieder verlassen konnten."

Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatten die Insassen im Bus alle Sicherheitsgurte angelegt. Wie es genau zum Unfall kam, wird jetzt ermittelt. Eine erste Einschätzung eines Polizeibeamten vor Ort ergab, dass der Azubi wohl etwas übermütig mit dem Tempo geworden sei. (mit krom)