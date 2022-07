Schleierfahnder ziehen auf der A8 Autos ohne Zulassung aus dem Verkehr

Auf der Autobahn 8 gab es bei Burgau und Leipheim eine Schleierfahndung. Die Beamten waren gleich mehrmals erfolgreich.

Die Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm war im Rahmen einer Schleierfahndung gleich drei Mal erfolgreich. Am Dienstagnachmittag wurden drei französische Fahrzeuge durch Beamte der Fahndungskontrollgruppe zur Kontrolle angehalten.

Die erste Kontrolle auf der Rastanlage Burgauer See galt laut Polizeiangaben einem 36-jährigen rumänischen Erntehelfer mit seinem Auto. Dieser hatte seinen Skoda in Frankreich gekauft und wollte ihn nach Rumänien überführen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann dafür kurzerhand das inzwischen ungültig gewordene französische Kennzeichen weiterbenützt, ohne sich um ein Überführungskennzeichen zu kümmern.

Polizei findet bei Kontrolle geringe Menge Marihuana

Die beiden anderen Kontrollen fanden an der Tank- und Rastanlage Leipheim statt. Unstimmigkeiten bei der Zulassung und der Versicherung stellten die Autobahnfahnder bei einem 32-jährigen Georgier fest. Ermittlungen ins Ausland ergaben noch vor Ort, dass das Fahrzeug bereits vor vier Wochen durch die französische Polizei stillgelegt wurde, weil kein Versicherungsschutz bestand. Erfolg in zweifacher Hinsicht hatten die Beamten bei einem weiteren Delikt. Ein 39-jähriger Franzose und sein Beifahrer, der gleichzeitig auch der Halter des Citroën war, fuhren laut Polizeiangaben ebenfalls in einem nicht zugelassenen Fahrzeug. Der 41-jährige Beifahrer führte noch eine geringe Menge Marihuana mit, die beschlagnahmt wurde. Allen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. (AZ)