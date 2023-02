Leipheim

Burger in der Mittagspause: Das steckt hinter dem orangefarbenen Foodtruck

Martin Schreiber (oben links) und Michaela Grimm versorgen das Personal von verschiedenen Firmen auf dem Areal Pro in Leipheim am Donnerstagmittag mit frischen Burgern.

Plus Viele Firmen haben keine Kantine mehr. Auf dem Areal Pro in Leipheim gibt es mit dem "GünzBURGER" ein neues Angebot. Gründer Martin Schreiber macht aber noch mehr.

Von Sophia Huber

Zwischen geschmolzenem Cheddar und heißen Süßkartoffelpommes fällt Martin Schreiber ein, was er noch gerne loswerden möchte: "Was ich so faszinierend finde an dieser Branche –" er reicht seiner Kollegin kurz ein fertiges Cheeseburger-Patty rüber" – das Miteinander und die Stimmung unter uns Foodtruck-Betreibern sind gigantisch. Das hast du in der stationären Gastro so nicht." Spricht er über die gemeinsame Passion, bekomme er gleich Gänsehaut. Und das, obwohl es in dem orangen Anhänger ziemlich warm ist. Im Vergleich zu draußen: Regen, Wind und grauer Himmel über Leipheim.

