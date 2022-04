Busfahrer wird bei Leipheim ohne Visum erwischt

Der 28-Jährige war erst als Tourist in Deutschland, hielt sich dann aber unerlaubt länger auf. Jetzt muss er umgehend das Land verlassen.

Im Rahmen der Insassen-Kontrolle eines Fernlinienbusses durch Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm am Mittwochnachmittag an der Tank- und Rastanlage Leipheim ist festgestellt worden, dass ein 28-jähriger Albaner zunächst als Tourist eingereist ist, sich dann aber wesentlich länger als erlaubt in Deutschland aufhielt.

Auf der A8 bei der Rastanlage Leipheim wurde der Mann kontrolliert

Das dadurch notwendige Visum besaß er nicht. So berichtet es die Polizei. Er musste wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz eine Sicherheitsleistung im unteren dreistelligen Bereich hinterlegen und anschließend das Bundesgebiet umgehend verlassen. (AZ)