Leipheim

vor 16 Min.

Caritas Möbellager: Gebrauchtes Inventar für den schmalen Geldbeutel

Plus Das Team des Caritas-Möbellagers in Leipheim sucht Ehrenamtliche für den Verkauf. Zu tun gibt es immer etwas.

Von Sandra Kraus Artikel anhören Shape

Händeringend werden derzeit ehrenamtlich Mitarbeitende im Caritas Möbellager gesucht. Wer jetzt an Schränke abbauen und Sessel schleppen denkt, liegt falsch. Caritas Geschäftsführer der Region Günzburg und Neu-Ulm Mathias Abel erklärt: „Die ehrenamtlich Tätigen sind im Verkauf tätig. Das Auf- und Abbauen, sowie den Transport der Möbel übernehmen die Hauptamtlichen.“ Verkauft werden in Leipheim in der Schleifstraße nicht nur guterhaltene Sofas, Betten, Schränke, Regale, Tische oder Stühle, sondern auch Elektrogeräte, Haushaltswaren, Spielsachen, Bilder, Kinderwagen, Rollatoren und Deko-Artikel. Vorausgesetzt, die Artikel sind gut erhalten, denn mit einem „ach, das geht schon noch!“ kommt nichts in das Möbellager, das einem gut sortierten Kaufhaus gleicht. Leiter Werner Mayr und sein Team lassen sich vor der Abholung von Möbelspenden Fotos zusenden und schauen sich vorbeigebrachte Spenden auf jeden Fall an. Es soll sich keiner schämen müssen, mit den Sachen aus dem Möbellager. Einkaufen kann dort jeder. Den Vorteil des Preisabschlags in Höhe von 30 Prozent bekommen allerdings nur die, die ein geringes Einkommen haben und dies mit ihrer Möbellager-Kundenkarte auch nachweisen können.

Elisabeth Endhardt-Wolfmeier ist schon seit ein paar Jahren als Ehrenamtliche aktiv und lässt sich jeden Monat für sechs halbe Tage in den Dienstplan, der sich nach den Öffnungszeiten des Möbellagers richtet, einteilen. Sie schwärmt von dem tollen Team, das „unheimlich gut funktioniert“. Ihr gefällt auch, dass die Dinge ein zweites Leben bekommen und nicht einfach weggeworfen werden. Da sie sich gut mit älteren Sachen auskennt und mit Fachwissen ihren Wert erkennt, setzt sie in diesem Bereich die Preise fest. Endhardt-Wolfmeier sagt: „Es ist schön zu erleben, wenn jemand etwas findet. Ich mag den Kontakt zu den Menschen, die zu uns kommen, Spenden bringen oder einkaufen.“ Bald ein Jahr ist Irmgard Henke dabei. Eine Bekannte hatte ihr vom Möbellager erzählt. Henke erzählt: „Die zwei Nachmittage im Monat bieten mir Abwechslung. Ich habe viele neue Leute kennengelernt, nette Kolleginnen und Kollegen. Und das Verkaufen macht einfach Spaß!“ Es sind nicht nur Ältere im Team der Ehrenamtlichen, samstags nimmt sich zum Beispiel ein Student Zeit. Mit Begeisterung sind sie alle dabei, auch die, die im Möbellager ihre Sozialstunden ableisten.

