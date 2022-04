Leipheim

12:00 Uhr

Christian Balkheimer trainiert in seinem Verein junge Ninja Warrior

In der Freeground-Academy trainiert Ninja-Warrior-Teilnehmer Christian Balkheimer aus Leipheim Mitglieder seines Vereins Freeground.

Plus Mit seinen Auftritten bei der RTL-Show Ninja Warrior wurde Christian Balkheimer aus Leipheim berühmt. Wie er den Sport auch außerhalb der Show fördern möchte.

Von Felix Gnoyke

Menschen in Sportklamotten, motivierende Hintergrundmusik und jede Menge verrückter Konstruktionen. Mitten im Raum: durchtrennte Autoreifen, verschraubt mit Holzblöcken und Abflussrohren. Links davon ein riesiges, rotes, kreisrundes Stück Holz, angebracht an einer mehrere Meter langen Stahlkonstruktion. Einige Schritte weiter strecken sich verschraubte Metallstangen wie ein zufällig entstandenes Klettergerüst in die Höhe. Überall liegen ausgediente Matratzen und Weichbodenmatten. Schnell wird klar, dass dies keine gewöhnliche Sporthalle ist. Es ist die Halle von Ninja-Warrior-Teilnehmer Christian Balkheimer. Hier ist sein Verein beheimatet und bietet Training für „große und kleine Kinder“.

