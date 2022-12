Christkindlesmarkt lockt viele Besucher in den Leipheimer Schlosshof

In Leipheim fand am dritten Adventswochenende der Christkindlesmarkt von Kindern für Kinder statt.

Der Christkindlesmarkt auf dem Schlosshof in Leipheim lockte wieder viele Besucher an. Trotz der Minustemperaturen war der Markt gut besucht. Mit Punsch und Glühwein konnten sich die Besucher immer wieder aufwärmen. Wem das nicht reichte, der konnte sich an das Lagerfeuer setzen und Stockbrot oder Würstchen grillen. Für die Kinder wurde im Zehntstadel das Theaterstück “Alle Jahre wieder, zwei Rentiere singen Weihnachtslieder” aufgeführt. Den zwei Theaterspielern gelang es von Beginn an, die Kinder zum Mitsingen zu motivieren. Schäfer Nieß aus Langenau ließ es sich nicht nehmen, auf Anfrage der “Blauen Ente” spontan einen alten Schäferwagen und eine Schaffamilie zur Freude der Kinder auf den Schlosshof zu bringen. Natürlich durfte das Christkind nicht fehlen, um den Kindern kleine Geschenke zu überreichen. Und auch der Nikolaus tauchte mit seinem Gefolge auf. Für vorweihnachtliche Stimmung sorgte der Posaunenchor Leipheim mit bekannten Weihnachtsliedern.