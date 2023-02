Leipheim

Cleveres Kabarett im Leipheimer Zehntstadel

Plus Das während der Corona-Zeit zusammengestellte neue Ensemble der Münchner Lach- und Schießgesellschaft überzeugt in Leipheim mit seinem ersten Programm.

Von Till Hofmann

Die Erwartung des Publikums ist groß am Donnerstagabend im Leipheimer Zehntstadel, weil der Name so groß ist: Münchner Lach- und Schießgesellschaft. In der Vorstellung vieler älterer Menschen hat sich dieses politische Kabarett als Institution gehalten, das den Mächtigen nicht nur auf die Finger schaute, sondern im Nachkriegsdeutschland – gemeint ist hier die Bundesrepublik – kräftig darauf klopfte. Der Sportreporter Sammy Drechsel gründete 1956 mit Dieter Hildebrandt die Lach- und Schießgesellschaft, die so gar nichts mit der Flachwitz-Kunst mancher Comedians in der Gegenwart zu tun hat.

