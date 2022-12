Country Christmas mit der Texas House Band im Schützenhaus Leipheim

Das Country Christmas der Country Western Friends Kötz hat in Leipheim schon eine lange Tradition. Bei der besinnlichen Country Night trat eine namhafte Band auf.

Diese Veranstaltung hat schon eine lange Tradition, und man freut sich jedes Mal, wenn es klappt und man dabei sein kann. Zu Beginn der Vorweihnachtszeit richteten die Country & Western Friends Kötz im Schützenhaus Leipheim eine Country Night der besinnlichen Art aus.

Diesmal war die in Hessen beheimatete Texas House Band an der Reihe, gegründet von dem seit 40 Jahren in Deutschland lebenden Amerikaner Helt Oncale. Helt hat deutsch-französische Wurzeln und stammt aus Louisiana, wo die von französischen Einwanderern kreierte Cajun Music zu Hause ist. Helt spielt nicht nur Akustik- und E-Gitarre, sondern auch Fiddle und Banjo. Auch hat er schon viele Songs geschrieben und auf mehreren CDs veröffentlicht. In den meisten davon kommt die einmalige Atmosphäre des Mississippi-Deltas herüber, gepaart mit der Symbiose aus Country, Blues und Cajun Music. "Alligator Music" nennt er selbst diesen Stil, begleitet von seinen Bandkollegen Dave Schömer (Bass, Gesang), Christian Schüssler (Drums) sowie der in der europäischen Countryszene bekannte Dietmar Wächtler an der Pedal-Steel-Guitar. Seit 2009 gibt es diese Band nun schon und sie hat sich weit über das Rhein-Main-Gebiet hinweg einen Namen gemacht. Zu Recht, denn jeder ist ein Meister auf seinem Instrument, und der teils vierstimmige Gesang beeindruckt alle Countrymusik-Liebhaber.

Texas House Band streifte viele Sparten der Country- und Westernmusik

Peter Wroblewski, Präsident der Country- und Western Friends Kötz, ließ bei der Country Night das Jahr mit Rückblicken Revue passieren und teilte besinnliche Gedanken passend zur Weihnachtszeit Countryfreundin Regine Maier aus St. Johann wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft mit einer Urkunde und einem Geschenk geehrt. Dann bot die Texas House Band ein Feuerwerk der besten Countrysongs aus fünf Jahrzehnten. Die vier vermeiden es bewusst, jene Hits der New-Country-Sparte zu spielen, wie sie anderen Bands den Line Dancern ansonsten jedes Wochenende auftischen. Vielmehr gab es vergessene Raritäten, gemischt mit Klassikern der 50er- bis 70er-Jahre zu hören. Die Texas House Band spielte Musik, die das Herz berührt. Der Konzertabend führte auf einer Reise durch alle Sparten dieses Genres, von Western-Swing und Bluegrass, bis hin zur irisch-schottischen Folklore. Spätestens bei solch herrlichen Oldies, wie "Fox On The Run" sang das ganze Publikum mit. Natürlich gab es auch einige Weihnachtslieder im Country-Sound. Den krönenden Abschluss bildete das traumhaft schöne "Cowboys Ain't Supposed To Cry" von Moe Bandy, und dann ließ Helt es noch mal richtig krachen mit einer unglaublich schnellen Version des Fiddle-Klassiker "Orange Blossom Special". Besinnlicher Ausklang war der Folksong "Vincent" von Don McLean, den Bassist Dave Schömer bei jedem Konzert der Band als Abschluss singt. (AZ)

