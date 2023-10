Courage einer Dame stoppt Einbrecher in Leipheim

Als eine Dame den Unbekannten in ihrem Haus ansprach, ließ dieser seine Taschen fallen. Diese waren voll mit Diebesgut. Nun sucht die Polizei den Einbrecher.

In Leipheim konnte ein Einbrecher gestoppt werden. Am vergangenen Donnerstag gegen 23.10 Uhr bemerkte eine Anwohnerin laut Polizeibericht eine ihr unbekannte Person im Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Rau-Straße. Als die couragierte Dame den Unbekannten ansprach, verließ dieser fluchtartig die Örtlichkeit. Einen Rucksack, sowie zwei voll bepackte Taschen wurden hierbei zurückgelassen. In diesen befanden sich nach Angaben der Polizei Werkzeuge im Wert von über 1000 Euro, welche ursprünglich in dem Kellerraum gelagert waren. Der Täter verschaffte sich zu diesem auf bislang unbekannten Art Zugang.

Zum Tatzeitpunkt war der unbekannte Mann mit einer grauen Jogginghose und einer Kapuzenjacke bekleidet. Er war schlank und etwa 180 cm groß. Sofern aufmerksame Mitbürger Hinweise auf die Identität der gesuchten Person machen können, wird um Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221 9190 gebeten. (AZ)