Das Konzert der Wellküren in Leipheim ist bissig, virtuos und aktuell

Die Musikkabarettgruppe Wellküren gastierte im Leipheimer Zehntstadel. Die Schwestern sind musikalisch virtuos und politisch brandaktuell.

Schon seit 36 Jahren stehen sie zusammen auf der Bühne. Ein Erfolgsgeheimnis haben sie nicht. Aber es könnte daran liegen, dass sie schon ihr Leben lang gelernt haben, wie sie miteinander auskommen, weil sie Schwestern sind. Das erzählen die Wellküren Burgi, Bärbi und Moni im Anschluss an ihren Auftritt im Leipheimer Zehntstadel. Sie stammen aus der Musikantenfamilie Well mit 15 Geschwistern aus dem Biermoos zwischen München und Augsburg. Aus deren Reihen gingen schon die Musikkabarettformationen Biermösl Blosn, Wellbappn und Wellbrüder hervor. Und auch sie pflegen das Musikkabarett, mal gesellschaftskritisch, mal politisch und immer mit hoher instrumentaler und gesanglicher Virtuosität.

Gesellschaftskritisch zeigen sie sich bei einem jazzigen Lied über das Online-Shopping, das durch die Corona-Pandemie zu großer Blüte kam. Eine Dame bestellt im Internet so viele Klamotten, dass es drei Tage später in ihrer Straße einen Stau gibt von den Kleinbussen der Lieferdienste DPD, UPS und DHL. Beim Anprobieren stellt sie jedoch fest, dass die meisten Stücke keinen Sitz haben oder optisch doch nicht so toll sind. Also schickt sie alles wieder zurück.

Wellküren in Leipheim: Söder als Bayerns Don Quichotte

Politisch setzen sie sich oft mit Markus Söder auseinander, im Wesentlichen auf zwei Arten und Weisen. Einmal singen sie ihm eine ironische Litanei: „Habeck will Windräder, der Idiot, doch du bist Bayerns Don Quichotte!“. Im zweiten Teil des Programms erzählen sie die Geschichte vom Herrscher Markus dem Eitlen, der je nach politischer Situation zu Markus dem Wandelbaren und Markus dem Starken wird, und seinem Kampf gegen Bienenprediger, Sonnenblumenanbeter und die Virus-Invasoren, unterlegt mit live vorgetragener Filmmusik aus Westernklassikern wie „Spiel mir das Lied vom Tod“.

Die musikalische Virtuosität der Wellküren zeigt sich auch darin, dass sie in verschiedenen Formationen auftreten, mal als Damenkapelle mit Sopransaxofon, Posaune und Tuba, mal als Stubenmusi mit Gitarre, Harfe und Hackbrett. Aber das ungewöhnlichste Instrument, das die drei Damen dabei haben, ist die sogenannte Nonnentrompete. Es handelt sich dabei um eine Kniegeige mit einem posaunenähnlichen Schallbecher aus Messing. Burgi, Bärbi und Moni spielen auf drei Exemplaren in verschiedenen Stimmlagen den Schlager-Evergreen „La Paloma“. Die knarzenden Töne dieser Instrumente lassen das Publikum dabei immer wieder kichern.

In mehr als drei Jahrzehnten haben die Wellküren nicht an Qualität verloren

Die heftigsten Reaktionen im Publikum aber löst ein umgedrehter Klassiker aus. Georg Kreislers Komposition „Mein Weib will mich verlassen“ texten die Wellküren um zu „Mein Mann will mich verlassen“. Damit ernten sie laute Buhrufe der Herren und großen Jubel bei den Damen.

Eine Dame aus dem Publikum hat die Wellküren zum ersten Mal vor 34 Jahren gesehen, damals als Reporterin für eine mittelfränkische Zeitung. Sie findet, dass die Gruppe nichts an Qualität verloren hat. Die Veranstaltung wurde in gleichberechtigter Zusammenarbeit der Volkshochschule Günzburg und des Zehntstadel-Teams organisiert.