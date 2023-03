Das alles hat die Freiwillige Feuerwehr Leipheim geleistet

Plus 2022 war für Leipheims Feuerwehrkommandant Martin Schmitz das ereignisreichste Jahr seiner Dienstzeit. Welche Einsätze die Ehrenamtlichen absolvierten.

2467 Stunden haben die Aktiven der Freiwilligen Feuerwehr Leipheim im vergangenen Jahr damit verbracht, ehrenamtlich Leben zu schützen und zu retten. Die 131 Einsätze 2022 stellten für den Kommandanten Martin Schmitz in 20 Jahren Dienstzeit das bisher höchste Pensum dar. Es war ein "ereignis- und einsatzreiches" Jahr, auf das er bei der ersten Dienst- und Mitgliederversammlung seit drei Jahren zurückblickte.