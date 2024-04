Das Areal Pro wächst, wirft aber weniger für die Mitgliedskommunen ab

Plus Der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet hat den Haushalt für 2024 verabschiedet. Welche Investitionen geplant sind und wann der Verband schuldenfrei ist.

Die Entwicklung des Interkommunalen Gewerbegebiets Areal Pro stimmt den Zweckverband zufrieden. 3,7 Millionen Euro können 2024 an die Mitgliedskommunen entsprechend ihrer Anteile ausbezahlt werden. Dass die Ausschüttung etwas geringer ausfällt als vergangenes Jahr, hat verschiedene Gründe. Welche Investitionen vorgesehen sind und warum Landrat Hans Reichhart mehr als zufrieden ist.

Der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet stimmte kürzlich einvernehmlich dem Haushalt für 2024 zu, der mit einem Volumen von knapp 2,7 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt und rund 12,4 Millionen Euro im Vermögenshaushalt abschließt. Im Vergleich: 2023 waren es im Verwaltungshaushalt 1,4 Millionen und im Vermögenshaushalt 12,2 Millionen Euro.