Nicht nur Drogen: Diese Delikte decken Schleierfahnder an der A8 auf

Von Sophia Huber - 16:12 Uhr

Rund 30 Polizeibeamtinnen und -beamte haben am Donnerstag bei einer großen Aktion über 50 Fahrzeuge auf der Rastanlage Leipheim an der A8 kontrolliert. Wir waren dabei.

Diana Baumhauer und Johannes Schmitt stehen seit etwa zehn Minuten an einer Zufahrt zur A8 beim Autobahnkreuz Ulm/Elchingen und warten. Die beiden sind Polizeihauptmeisterin und Polizeihauptmeister bei der Verkehrspolizei Neu-Ulm. Aber das erkennt man erst auf den zweiten Blick – an der Waffenhalterung an der Hüfte. In Alltagskleidung sitzen die beiden in einem blauen BMW mit NU-Kennzeichen. Sie sind in Zivil unterwegs, um vor allem ausländische Reisebusse aus dem Verkehr zu ziehen. An diesem Tag unterstützen die beiden die Fahndungskontrollgruppe bei einer Großaktion.

