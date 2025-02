Das hat der neue Pächter des Leipheimer Schützenhauses vor

Dafür, dass die Heizung nicht funktioniert, gibt sich Friedrich Rudolph ziemlich gelassen. Der 33-Jährige steht mit Mütze, Schal und Winterjacke in der Küche des Leipheimer Schützenhauses, das schon in wenigen Tagen wieder eröffnen soll. Es ist kalt, an ein gemütliches Mittagessen ist bei diesen Temperaturen nicht zu denken. „Das wird schon“, sagt Rudolph in seiner ganz eigenen Art, „nur ein kleiner technischer Defekt“. Nachdem die Pächter der Gaststätte am Weidlenweg zuletzt häufig gewechselt hatten, will der Jung-Gastronom wieder für etwas Beständigkeit sorgen. Mit schwäbisch-bayerischer Küche und diversen Klassikern aus Zeiten der früheren Wirtsleute Erna und Arnold Heinle möchte Rudolph bei seinen Gästen punkten. Und auch für die offizielle Eröffnung am 8. März gibt es Pläne.

Philipp Nazareth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schützenhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Leipheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis