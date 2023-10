Das Leipheimer Bürgerbüro zieht um

Gleich neben dem Rathaus ist der neue Standort, in dem Teile der Verwaltung aus dem Rathaus ausgelagert werden.

Im Leipheimer Rathaus wurde es zu eng. Bis unter das Dach sind die Büros im Rathaus. Richtig eng wird es, wenn in einem Büro drei Kräfte arbeiten oder ein Platz für eine neue Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter gesucht wird. Daher soll in das denkmalgeschützte Wohnhaus in der Marktstraße 7 in Leipheim, das aus dem 17. und 18. Jahrhundert stammt und in Giebel und Obergeschoss verputztes Fachwerk aufweist, ein Teil der Verwaltung einziehen.

Für die Mitarbeiter des Bürgerbüros der Stadtverwaltung ist es jetzt so weit. Das Bürgerbüro wird in die neuen Räume in der Marktstraße 7 ausgelagert, die in direkter Nachbarschaft zum jetzigen Stadtverwaltungsgebäude liegen. Ab Ende Oktober sind dort neben dem Bürgerbüro auch das Ordnungs- und Standesamt, sowie die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Leipheim aufzufinden. Der Umzug erfolgt weitestgehend während des normalen Betriebs, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Rathaus. Lediglich am Dienstag, 24. Oktober, bleibt das Bürgerbüro für den Publikumsverkehr geschlossen. Ab dem 25. Oktober, sind die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten erreichbar.

Die Stadt Leipheim weist darauf hin, dass Bürgerinnen und Bürger den Bürgerservice auch online unter www.leipheim.de nutzen können. Dort lassen sich inzwischen zahlreiche Behördengänge abwickeln. (AZ)