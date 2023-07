Leipheim

So ist das Leipheimer Kinderfest: Durch die Augen eines Mädchens

Plus Viele kennen das Kinderfest noch aus der eigenen Jugend. Emily Hörbrand erlebt es heuer in besonderer Position und sieht Dinge, die viele nicht (mehr) sehen.

Emily Hörbrand grinst über beide Ohren. Die Neunjährige besucht die dritte Klasse der Grund- und Mittelschule Leipheim. Für sie beginnt das Kinderfest an einem etwas anderen Ort, als die Jahre zuvor. An der Seite von Bürgermeister Christian Konrad führt sie heuer den Festzug an. An diesem Tag zeigt die Grundschülerin, wie Kinder das wohl wichtigste Fest der Stadt Leipheim erleben.

Für die Neunjährige ist der Tag mit besonders viel Aufregung und Vorfreude verbunden. Sie ist „der Star des Kinderfests“, wie Stephanie Schmid, Rektorin der Grund- und Mittelschule Leipheim, sagt. Denn das Festabzeichen, das Kinder, die Weizenähren, den Wasserturm und die Donau zeigt, hat sie gezeichnet. Es sollte alles abbilden, wofür das Leipheimer Kinderfest eben steht: Freudige Kinder, die in Leipheim an einem Sommerwochenende seit 206 Jahren feiern, dass die Stadt die Hungerjahre von 1815 und 1816 überstanden hat.

