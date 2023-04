Das sagen die Leipheimer Stadträte zum Haushalt 2023

Plus Die Stadt Leipheim musste beim Beschluss ihres Haushaltsplans viele Kompromisse eingehen. In ihren Aussprachen blicken einige Räte dennoch optimistisch nach vorn.

Die Parteien des Leipheimer Stadtrats verabschiedeten den Haushaltsplan für das laufende Jahr 2023 einstimmig. Freudensprünge blieben im Gremium dennoch aus.

Einerseits kämen keine Schlüsselzuweisungen vom Land Bayern, andererseits müsse man sich verschulden. So hat Stadtrat Jens Kahler (UGW) gelernt, dass Leipheim wohl "eine finanz- und wirtschaftsstarke, aber gleichzeitig auch eine arme Kommune ist". Das Motto der Stadt ist laut ihm darin beschrieben, "das eine", nämlich das Sparen, zu tun – "das andere", und damit unter anderem die Förderung der Kultur, nicht sein lassen zu wollen. Darum müsse man sich überlegen, wie man in manchen Bereichen "kostendeckend, oder zumindest kostendeckender" arbeiten könne, ohne das Leben "unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger weiter einzugrenzen".

Der Hund liege laut seiner Aussprache dabei im rund 23 Millionen Euro schweren Verwaltungshaushalt begraben. Doch auch wenn alles "Neue" vertagt, verschoben oder gestrichen wurde, freue sich die UWG zumindest über das Kinderlachen, das bald den neuen Kindergarten erfülle.

Stimmen aus dem Stadtrat Leipheim zum Haushalt

"Solange wir langfristige Ziele nicht aus den Augen verlieren", sieht Stadtrat Volkhard Schreiner (CSU) Leipheim auf einem guten Weg. Mit dem Wachstum der Stadt müsse man sich auf neue Herausforderungen und Aufgaben einstellen. Dabei mahnt Schreiner, dass das Gremium stets den Weitblick behalten müsse. Er stellt einige Fragen zu Leipheims Zukunft und blickt in das Jahr 2030: "Werden wir eine neue Schule haben, oder wird es bis dahin das Jugendhaus geben? Können wir uns vielleicht zu einem Bier im Schlosshof treffen?" Zwar bestimme das aktuelle Geschehen die Politik, aber ein Blick in die Zukunft müsse weiterhin stattfinden. Dem Plan für das laufende Jahr stimmte die CSU-Fraktion zu.

Stadträtin Brigitte Mendle (Die Grünen) hielt sich kurz und stimmte dem Haushaltsplan stellvertretend für ihre Fraktion ebenfalls zu.

Der Plan sei zwar ein "Ergebnis vieler Schiebungen in die nächsten Jahre", doch auch Stadtrat Walter Oberdorfer (SPD) schloss sich seinen Vorrednern an. Durch das weitere Prosperieren des Areals Pro hoffe er, den finanziellen Spielraum für innovative Maßnahmen der Stadt Leipheim in der Zukunft wieder zu vergrößern.

Weil er selbst keinen Sitz im Haushaltsausschuss innehat, konnte Stadtrat Stefan Balkheimer (Die Linke) sich nicht in den Vorberatungen einbringen, er habe jedoch trotzdem Vorschläge weitergegeben. In seiner kurzen Aussprache wollte er seine Entscheidung noch nicht kundgeben, stimmte dem Haushaltsplan aber ebenfalls zu.