Leipheim

18:00 Uhr

Das verbirgt sich hinter dem "Grand Opening" von Arbeitsschutz-Express

Arbeitsschutz-Express feiert in Leipheim sein "Grand Opening". Neben dem Lagergebäude eröffnet der "workwearshop" sowie das "workwearbistro".

Plus Mit einer vergrößerten Auswahl an Arbeitsbekleidung feiert Arbeitsschutz-Express am 25. März seine Wiedereröffnung. Der Umbau bietet der Kundschaft Mehrwerte.

Von Nadine Ballweg

Nach knapp einem Jahr Bauzeit öffnet Arbeitsschutz-Express in Leipheim wieder seine Türen und stellt auch den 2022 fertiggestellten Autostore feierlich vor. Nach Angaben von David Mayer, Leiter des E-Commerce, handelt es sich dabei um eines der modernsten vollautomatischen Lager Deutschlands. Auch in Bezug auf den lokalen Einzelhandel, Kulinarik und Verwaltung hat sich einiges getan. Das Leipheimer Unternehmen versorgt seit 2014 am Standort in der Theodor-Heuss-Straße im Areal Pro deutschlandweit Unternehmen und ihre Mitarbeitenden mit Schutzausrüstungen und Arbeitskleidung. Die Um- und Neubauten können am 25. März bei einem Tag der offenen Tür, dem "Grand Opening", wie es Arbeitsschutz-Express selbst betitelt, besichtigt werden. Zu diesem Anlass organisierte das Unternehmen für die Kundschaft ein "komplettes Tagesprogramm". Arbeitsschutz-Express setzt auf Automatisierung Im neuen Autostore arbeiten fortan "vierundzwanzig-sieben" insgesamt 26 Roboter, die die Lagerfläche von 7500 Quadratmetern organisieren. In das ehemalige Lagergebäude zog die Verwaltung und der sogenannte "workwearshop" mitsamt einem "workwearbistro". Durch die Vergrößerung hat man Bayer zufolge zudem 50 neue Arbeitsplätze in der Verwaltung schaffen können. 6 Bilder So sieht es bei Arbeitsschutz-Express in Leipheim aus Foto: Bernhard Weizenegger In den vergangenen Jahren sei die Nachfrage, aber auch das Bewusstsein für Arbeitsschutz und qualitativ hochwertige und modische Arbeitskleidung und -schuhe gestiegen. Vor allem Firmen aus der Region können nach Bayer von der Verdopplung der Ladenfläche auf 700 Quadratmeter profitieren, indem sie vor Ort die Möglichkeit bekommen, "einen Teil des Sortiments anzufassen und anzuprobieren". Während ein Großteil des Geschäfts online läuft, möchte man laut Bayer so dem "umweltfreundlichen Gedanken entgegenkommen, nicht alles nach Hause zu bestellen". Stattdessen wolle man vermehrt auf die Kombination von Online- und Einzelhandel setzen.

