Leipheim

17:30 Uhr

Der Bebauungsplan "Ortskern Riedheim" sorgt im Stadtrat für dicke Luft

Plus Im Riedheimer Ortskern gilt eine Veränderungssperre. Um das Dorfbild zu wahren, wurde sie nun verlängert, was nicht allen Räten gefällt. Das ist der Hintergrund.

Von Nadine Ballweg

"Es ist utopisch zu denken, dass wir in zwölf Monaten das schaffen, was wir in sechs Jahren nicht geschafft haben." So beendet Stadtrat Jens Kahler (UWG) sein Plädoyer, die bauliche Veränderungssperre im Riedheimer Ortskern nicht zu verlängern. Denn seit 2021 darf dort nichts verändert werden, was nicht den zukünftigen Festsetzungen des Bebauungsplanes 45 entspricht. Der Bauausschuss berät seit 2017 ebendiesen Bebauungsplan, der den Dorfcharakter des Ortsteils erhalten soll. Einige Ratsmitglieder möchten diese Sperre nun aufheben, weil sie die Entwicklung des Dorfs blockiert sehen. Andere, darunter auch Bauamtsleiter Jürgen Mößle, halten das für einen großen Fehler.

Noch bevor Bürgermeister Christian Konrad ( CSU) den Beschlussvortrag verlesen konnte, drückte Stadtrat Kahler seinen Unmut über die Sperre aus: "Wir haben es in sechs Jahren nicht geschafft, einen einfachen Bebauungsplan aufzustellen, stattdessen haben wir Rückstellungen und jetzt eine Verlängerung der Veränderungssperre gebraucht." Kahler berichtet von Einsprüchen der Bürgerinnen und Bürger, die "keine Sitzung wert waren". Auch sein Kollege Stadtrat Ralf Leibing (UWG) glaubt, dass das Thema und besonders die Belange der Riedheimer früher und effizienter hätten diskutiert werden können.

