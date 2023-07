Der Bebauungsplan von Riedheim kommt ein gutes Stück voran

Plus Seit 2017 wird an einem Bebauungsplan für Riedheim gearbeitet. Bürger können nur zu den neuen Änderungen Stellung nehmen, eine Infoveranstaltung ist geplant.

Einfacher Bebauungsplan heißt der Plan, den der Stadtrat Leipheim seit Längerem für den Dorfkern von Riedheim in Arbeit hat, ganz bestimmt nicht, weil er einfach aufzustellen ist. Das Verfahren zieht sich aufgrund längerer Denk- und Arbeitspausen nämlich schon seit 2017 hin. Gegner befürchten Bevormundung oder Verhinderungsplanung, hitzige Debatten wurden geführt. Davon war allerdings in der jüngsten Bauausschusssitzung nichts zu spüren.

Die Planänderungen, die aufgrund der von Bürgern und Ämtern vorgebrachten Stellungnahmen vom Planungsbüro Zint und Häußler vorgeschlagen worden waren, wurden sachlich besprochen. Ziel des Bebauungsplans ist es, den ganz besonderen Charme von Riedheim, seine dörfliche Struktur mit steilen Satteldächern, mit seinem Wechsel von großen Anwesen und kleinen Siedlungen, den Streuobstwiesen und privaten Grünflächen zu erhalten. Die im Programm der Dorferneuerung festgehaltenen Elemente sollen mit dem Bebauungsplan eine bindende Wirkung erhalten. Wird innerorts nach § 34 Baugesetzbuch gebaut, wie es Kritiker des Bebauungsplans oft wünschen, ist zum Beispiel die steile Dachneigung nicht mehr durchsetzbar. Laut Stadtbaumeister Jürgen Mößle war die Dachgestaltung das wichtigste Merkmal der Dorferneuerung.