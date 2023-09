Leipheim

vor 32 Min.

Der Leipheimer Stadtrat Rüdiger Greb legt sein Amt nieder

Seit 2014 war Rüdiger Greb (UWG) Mitglied im Leipheimer Stadtrat. In dessen jüngsten Sitzung gab er bekannt, dass er sein Amt zum 20. September niederlegt.

Plus Nach neun Jahren Stadtrat verlässt Rüdiger Greb (UWG) das Leipheimer Gremium. Die Nähe zu den Bürgern, Vereinen und seinen Ratskollegen möchte er nicht verlieren.

Von Nadine Ballweg

Die jüngste Sitzung des Leipheimer Stadtrats begann mit einem Ende. Stadtrat Rüdiger Greb (UWG) erhob sich nur kurz von seinem Platz. "Ich möchte mich einfach für die konstruktive Zusammenarbeit bedanken, für die 20 Freundschaften, die ich hier habe pflegen können." Denn nach neun Jahren im Amt verkündete Greb seinen Ratskolleginnen und -kollegen, dass er dieses nach reiflicher Überlegung mit Wirkung vom 20. September nicht weiter bekleiden werde. Seinen Platz im Stadtrat soll künftig Listennachfolger Andreas Fichtl einnehmen.

Greb war seit 2014 Mitglied des Leipheimer Stadtrats. Damals folgte er seiner Frau Dorothee nach, die selbst nach zwei Wahlperioden ihr Amt im Gremium niederlegte. "Wir dachten, aus der Familie sollte weiterhin jemand im Stadtrat sein", gibt Greb im Gespräch mit unserer Redaktion an. Schon immer seien er und seine Frau politisch interessiert gewesen und wollten sich weiterhin für die Belange der Bürgerinnen und Bürger einsetzen. Besonders das Vereinswesen liegt Greb noch immer am Herzen. Er engagiere sich selbst in vielen Vereinen. "Ich wollte den Leuten immer behilflich sein und habe ihre Anliegen mitgenommen", sagt Greb.

