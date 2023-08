Der Leipheimer Stadtrat stimmt für ein Krematorium auf dem Areal Pro

Die Stadt muss in das Vereinsheim Haus 114 investieren. Das alte Jugendhaus soll abgerissen werden. Und was wird aus dem Dorfladen in Riedheim?

In Deutschland waren im Jahr 2021 rund 77 Prozent aller Bestattungen eine Urnenbestattung laut Gütegemeinschaft Feuerbestattungsanlagen. Diese Entwicklung erfordert Einäscherungsstätten in ausreichender Anzahl. Zu diesen Stätten wird der oder die Verstorbene in einem Sarg mit dem Fahrzeug gefahren. Dort erfolgt der Einäscherungsprozess. Die nächsten Feuerbestattungsanlagen sind in Ulm, Augsburg, Kissing, Memmingen, Kempten und Lindau. Seit kurzem laufen Planungen für eine Einäscherungsstätte in Leipheim. Der Stadtrat hat vor der Sommerpause die Bauleitplanung dafür in die Wege geleitet. Mit zwölf zu sieben Stimmen wurde der Aufstellungsbeschluss für einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan gefasst.

Im Verlauf des Verfahrens können Bürger und Ämter ihre Bedenken äußern. Ebenfalls noch vor der Sommerpause hat der Bauausschuss die für die Einäscherungsstätte nötige Planungsleistung an das Büro Zint und Häußler in Neu-Ulm für 17.715 Euro brutto vergeben. Stadtrat Ralf Leibing (UWG) war mit dieser Eile, dass Aufstellungsbeschluss des Stadtrats und Auftragsvergabe im Bauausschuss an einem Abend erledigt wurden, nicht einverstanden und hätte gerne noch einmal diskutiert, ob eine solche Anlage nötig sei und falls ja, ob sie an diesen Standort gehöre.

Das Dach von Haus 114 muss dringend saniert werden

Bürgermeister Christian Konrad verwies auf den bereits gefassten Beschluss für das Krematorium, auch seien schon erste Baumfällarbeiten durchgeführt worden. Demnach soll die Einäscherungsstätte auf einer Fläche von etwa 4000 Quadratmetern zwischen neuem Bauhof-Gelände auf dem ehemaligen Fliegerhorst, Firma Biedenbach und Südumfahrung gebaut werden, mit einer Anbindung an die Gustav-Stresemann-Straße. Die Fläche liegt auf der Gemarkung Leipheim und gehört nicht zum Zweckverbandsgebiet Areal Pro. Außer Ralf Leibing meldete sich kein Stadtrat zu Wort. Dass nicht alle Stadträtinnen und Stadträte mit einer Einäscherungsstätte in Leipheim einverstanden sind, zeigte sich am Abstimmungsverhalten. Das Projekt erhielt im Stadtrat sieben Gegenstimmen, bei der Auftragsvergabe im Bauausschuss vier. Das jetzt kommende Bebauungsplanverfahren ist gesetzlich geregelt und durch eine intensive Bürgerbeteiligung gekennzeichnet. Sobald das Büro Zint und Häußler den Plan fertig und dem Stadtrat vorgestellt hat, wird er öffentlich ausgelegt.

Das Dach von Haus 114 auf dem Areal Pro, dem ehemaligen Fliegerhorst in Leipheim, muss dringend saniert werden. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Ein Ortstermin an der alten Wache auf dem Fliegerhorstgelände, dem Haus 114, ließ keinen Zweifel mehr an der dringenden Notwendigkeit einer Dachsanierung. Zwei Längsseiten des Viereck-Gebäudes werden für rund 250.000 Euro brutto repariert. Die Firma Zimmerei Briegel in Günzburg wird Dachgauben, Lattungen und Dachziegel abmontieren, anschließend die Dächer mit einer wasserabweisenden Unterspannbahn, neuer Lattung und Dachziegeln wieder zumachen. Dachgauben wird es auf den sanierten Dächern keine mehr geben. Saniert wird das Dach über dem künftigen Jugendhaus und über den Räumen des VfL. Bürgermeister Christian Konrad sagte: „Die alte Hauptwache ist im Eigentum der Stadt, Teile davon wurden dem VfL Leipheim mit sämtlichen Lasten übertragen. Der VfL hat nicht das Geld für eine Dachsanierung. Es regnet herein, Dachplatten fallen herunter. Der VfL-Teil von Haus 114 wurde innen hergerichtet mit großem Engagement. Wir sollten hier unterstützen.“ Das sahen auch die anderen Stadtratsmitglieder so. Der Entscheid, dass die Stadt die 250.000 Euro komplett bezahlt, wurde einstimmig gefasst.

Das Jugendhaus als "Schimmelbude"

Die Jugendlichen, die sich in der „Schimmelbude“ im Zentrum von Leipheim in der hinteren Gasse getroffen haben, sind längst erwachsen. Als Folge baulicher Mängel in der „Schimmelbude“ wurde 2008 das Jugendhaus Boxxx geschaffen. Aktuell steht die Boxxx auf dem Parkplatz der ehemaligen Fliegerhorsthalle, in der Nähe von 800-Meter-Bahn und dem Gebäude 114. Um die „Schimmelbude“ ist es nun so schlecht bestellt, dass ein Statiker ihren Einsturz bei Starkregen, Sturm oder Schnee befürchtet. Die Stadt Leipheim wird deshalb den Abbruch des Gebäudes beim Landratsamt beantragen. Die „Schimmelbude“ steht nicht unter Denkmalschutz, genießt aber Ensembleschutz als Teil der Leipheimer Altstadt.

Für die Kita St. Paulus am Pappelweg wird für 41.000 Euro Sonnenschutz über verschiedenen Spielflächen und dem Speiseraum-Außenbereich gekauft. Das neue Bauhofgelände im südwestlichen Bereich des ehemaligen Fliegerhorsts wird für 72.000 Euro von Kampfmitteln geräumt. Für den Ringschluss des Kanals an der Gustav-Stresemann-Straße ist ein Nachtrag von 16.300 Euro fällig.

Über ein neues Konzept für den Dorfladen Riedheim wird noch diskutiert

Stadträtin Brigitte Mendle (Die Grünen) fragte nach, ob es neue Informationen zur Bürgschaft für den Dorfladen Riedheim gibt, die die Stadt Leipheim übernehmen soll auf Antrag der Interessenvertretung Unser Dorfladen Riedheim. Im Herbst 2022 erarbeitete sie ein Konzept, wie ein neuer Dorfladen – der alte musste geschlossen werden – eröffnet und erfolgreich betrieben werden kann. Seit Monaten warten die engagierten Riedheimer und Weißinger auf eine Nachricht, ob die Stadt Leipheim ein Bürgschaft über 140.000 Euro übernehmen könne. Inzwischen ist ein diesbezügliches Schreiben aus dem Landratsamt, das von der Verwaltung eingeschaltet worden war, in Leipheim angekommen.

Bürgermeister Christian Konrad antwortet auf Mendles Frage: „Das Landratsamt legt nahe, die Bürgschaft nicht zu gewähren. Der Antragsteller hat das Schreiben bekommen.“ Für den Fall, dass die Stadt als Bürge in Anspruch genommen werde, muss eine dingliche Sicherung vorhanden sein. Dies sei beim Projekt Unser Dorfladen Riedheim nicht gegeben. Stadtrat Ralf Leibing, zusammen mit Gerhard Mücke und Stadtrat Robert Henn auf der Internetseite des Dorfladens genannt, forderte eine Diskussion über die Bürgschaft in einer der nächsten Stadtratssitzungen. Konrad sicherte ihm dies zu. Gerhard Mücke war unter den Zuhörern bei der Sitzung. Er versteht die ablehnende Haltung der Stadt nicht und verweist im Gespräch danach auf Artikel 83 der Bayerischen Verfassung: „Zu den Aufgaben der Gemeinden gehören auch Einrichtungen zur Sicherung der Ernährung. Wir brauchen in Riedheim einen Dorfladen und dazu ist die Bürgschaft der Stadt nötig.“