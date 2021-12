Leipheim

vor 48 Min.

Raus, aber hat große Ziele: So lief der erste Finaltag für den Ninja Warrior aus Leipheim

Plus Christian Balkheimer aus Leipheim war von Anfang an bei Ninja Warrior dabei und trat jetzt beim ersten Finaltag an. Er spricht über die jährliche Bewerbung und die Entwicklung der RTL-Show.

Von Michael Lindner

Zum dritten Mal in diesem Jahr war der 29-jährige Christian Balkheimer aus Leipheim am Freitagabend bei der Fernsehshow Ninja Warrior zu sehen. Es war der erste Finaltag, in denen die besten und stärksten Sportler einen Parcours in einer vorgegebenen Zeit beenden müssen, um sich für das große Finale am Samstagabend zu qualifizieren. So lief der Abend für den als Super Mario verkleideten Balkheimer, der mit unserer Redaktion über die Olympischen Spiele, seine Ziele als Ninja Warrior sowie die Bewerbung für die Show sprach.

