Leipheim

Die Costbar bringt österreichische Küche in Leipheims Innenstadt

Plus Frischer Wind fürs Restaurant zum Platz'l in Leipheim: Auf das Mamma Teresa folgt die Costbar. Was das Gastronomenpaar Waschta über die neue Heimatstadt sagt.

Von Felix Gnoyke

Knapp über ein Jahr lang gab es im Restaurant zum Platz'l in Leipheim italienische Küche bei Mamma Teresa. Nach wenigen Wochen Leerstand haben sich nun neue Pächter für das traditionsreiche Lokal in der Von-Richthofen-Straße 2 gefunden. Coras und Stefans Bar – kurz Costbar. So lautet der Name der neuen Wirtschaft von Cora und Stefan Waschta, die ihre Gäste mit österreichischer Küche überzeugen möchten. Seit dem 11. November stemmen die Ulmerin und der Niederösterreicher den Restaurantbetrieb zu zweit und wollen sich langfristig in Leipheim etablieren.

