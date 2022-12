Die Diakonische Sozialstation Leipheim will zu Rummelsberger

Der Trägerverein strebt in Leipheim eine Zusammenarbeit mit der Rummelsberger Diakonie an. Die Stadt Leipheim ist am Zug, ein geeignetes Grundstück zu finden.

Aus allen Nähten platzt die Diakonische Sozialstation Leipheim. So beschrieb deren Leiterin Christina Michel die momentane Lage in der Stadtratssitzung. Entstanden aus dem 1905 gegründeten Krankenpflegeverein hat die Diakonie in Leipheim eine lange Tradition. Seit 1992 ist die Sozialstation mit ihren 14 Plätzen zur Tagespflege und einem Angebot für die ambulante Pflege in der Hinteren Gasse untergebracht. Michel: "Wir fühlen uns dort wohl. Aber die Situation ist eine andere als vor 30 Jahren. Heute kommen zu uns Demente oder Pflegebedürftige mit dem Fahrdienst, es geht nicht mehr um einen abwechslungsreichen Tag für rüstige Ältere."

Die 110 Quadratmeter für die Tagespflege unterliegen dem Bestandschutz, aktuelle Vorgaben fordern das Doppelte bis Dreifache an Quadratmetern. Die Sozialstation würde deshalb gerne ein Gebäude bauen, um die Vorschriften einzuhalten und noch mehr Qualität anbieten zu können. Mit der Rummelsberger Diakonie hätte die Sozialstation, die von einem Trägerverein geführt wird, einen geeigneten Partner für ihr Vorhaben gefunden. Michel schlägt vor, dass die Rummelsberger mit ihrem Wissen auch für die Sozialstation bauen könnten und in der Folge auch der Träger werden. Der Förderverein Sozialstation würde wie gewohnt unterstützen, auch der Name Sozialstation könnte bleiben.

Das bestehende Personal mit seinen knapp 30 Teilzeitkräften würde bleiben. Michel: "Der gemeinnützige Trägerverein Diakonische Sozialstation Leipheim trägt dieses Vorhaben mit." Wünschen würde sich die Sozialstation im Zuge der Neuausrichtung den Ausbau auf 20 Plätze für die Tagespflege, als ein teilstationäres gemeindenahes Angebot der Altenhilfe. Abends kehren die Tagesgäste wieder in ihr Zuhause zurück.

Diakonische Sozialstation Leipheim: Ein Neubau wäre die Ideallösung

Christine Meyer, Leiterin der ambulanten Dienste der Rummelsberger Diakonie, ist von der Idee begeistert. Sie sagt: "Die Zukunft liegt in der Tagespflege und in den ambulanten Diensten. Wer soll sich in der Zukunft noch stationäre Pflege leisten können? Die Frauengeneration, die die Eltern pflegt, wird es nicht mehr geben. Altenhilfe wird sich wie die Kindergärten verändern müssen und sich in ihren Angeboten mit der Berufstätigkeit der jüngeren Generation arrangieren." Das Rummelsberger Stift in der Fonyoder Straße in Leipheim hätte mit der Sozialstation seine Ergänzung durch Tagespflege und ambulantem Dienst. Christine Meyer würde die Chefin von Christina Michel werden, was Michel im Tagesgeschäft aber nicht sonderlich spüren werde. Rummelsberger würde von einem Investor das Haus bauen lassen und es anschließend mieten.

Die Aufgabe der Stadt Leipheim besteht jetzt darin, ein Grundstück zu finden, das den Anforderungen gerecht wird. Gut erreichbar soll es sein und ausreichend groß für eine Tagespflege mit 20 Plätzen. Mindestanforderung an einen Neubau sind: 300 Quadratmeter Fläche, barrierefrei zugänglich, bestenfalls mit Garten und Platz für ausreichend Parkplätze.

Walter Oberdorfer (SPD) schlug das Haus 114 auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände vor. Es wäre groß genug und in der Nähe des Rummelsberger Stifts. Zweiter Bürgermeister Horst Galgenmüller (UWG) erkundigte sich nach den Kosten, er wünschte sich keine Eliteeinrichtung, sondern bezahlbare Plätze. Christine Meyer sagte, dass sich gemäß den Richtlinien die Investitionskosten auf die Kosten, die von den hilfsbedürftigen Senioren getragen werden müssen, niederschlagen. Sie werden steigen, aber im Rahmen der marktüblichen Preise bleiben. Wie hoch, sei in der momentanen Lage mit enorm steigenden Preisen und einem Abschluss des Baus in vielleicht drei Jahren allerdings nicht abschätzbar. Bürgermeister Christian Konrad machte deutlich, dass es schnell gehen müsse, ein Grundstück mit oder ohne Gebäude für die Sozialstation zu finden. Er hätte da auch schon Ideen.