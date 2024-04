Leipheim

Die Eröffnung des Leipheimer Gartenhallenbads verzögert sich erneut

Die Neueröffnung des Gartenhallenbads in Leipheim schiebt sich noch weiter in die Zukunft. Doch auf der Baustelle tut sich einiges – im Innen- und im Außenbereich.

Von Celine Theiss

Sehnsüchtig warten Vereine, Schulen und Familien darauf, dass das Gartenhallenbad in Leipheim wieder seine Türen öffnet. Seit dem Frühjahr 2022 wird dort tagein tagaus gearbeitet, um die in die Jahre gekommene Badeanstalt wieder auf Vordermann zu bringen. Doch nun verzögert sich die Neueröffnung erneut. "Der Termin Ende Juli wird nicht zu halten sein", erklärt Matthias Kiermasz, Geschäftsführer des Zweckverbands Hallenbad Nord. Dennoch soll die Erholungsstätte noch in diesem Jahr öffnen. Es tut sich einiges auf der Großbaustelle.

Ursprünglich war geplant, dass die Bade- und Freizeitstätte Ende 2023 wieder öffnet. Kiermasz erklärte noch im Dezember 2022, dass es zum Teil keine Angebote auf Ausschreibungen gab und dies zu Verzögerungen der Generalsanierungen geführt hat. Als realistisches Datum nannte der Geschäftsführer damals das Frühjahr 2024. Neben den Schwierigkeiten bei Auftragsvergaben kam auch eine Fehlerbehebung beim Estrich hinzu. Die Monate verstrichen und der Rückstau auf der Baustelle wurde größer. "Aktuell sind es 300 Einzelposten, die wir abarbeiten müssen", erzählt Kiermasz. Hierunter zählen neben großen Aufgaben, wie etwa das Fliesen des gesamten Bades, auch kleinere Posten wie die Erstellung des Handtuchdesigns. "Bis zum Toilettenpapier muss an alles gedacht werden", sagt Micello Treuleben, Betriebsleiter des Gartenhallenbads.

