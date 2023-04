Die Frühlingsboten von der grünen Insel erwärmen den Zehntstadel in Leipheim

Das Irish Spring Festival in Leipheim war mal wieder ausverkauft. An der letzten Station einer langen Tournee geben drei Bands noch mal so richtig Gas.

Traditionen müssen nicht für alle Zeiten im Museum aufbewahrt werden. Sie lassen sich auch wunderbar ins Hier und Heute übertragen. Wie gut das funktionieren kann, zeigte jetzt das Irish Spring Festival in Leipheim. Der Abend im wieder mal ausverkaufen Zehntstadel wurde zur spannenden Reise und endete in einer euphorischen Zugabe, nach der die Musikerinnen und Musiker vermutlich am liebsten allen im Saal um den Hals gefallen wären.

Drei Bands von der Grünen Insel sind unter dem Banner Irish Spring Festival 32 Tage lang kreuz und quer durch Deutschland getourt, haben 30 Konzerte gespielt. Das schweißt sichtlich zusammen. Ihren letzten gemeinsamen Auftritt feiern sie in Leipheim – und sind vom Ende der gemeinsamen Reise sichtlich bewegt. Die allerletzte Zugabe "The Parting Glass" über den Mann, der sich so schweren Herzens aus froher Runde verabschieden muss, gerät zum inbrünstig gefühlten Tränentreiber. Da will jemand nur höchst ungern gehen, und das Leipheimer Publikum will die elf Musikerinnen und Musiker nur sehr ungern wieder ziehen lassen. Der Abend hat einfach zu viel Spaß gemacht.

Beim irischen Stepptanz rattern die Bretter

Sehr traditionell beginnt dieser schöne Abend mit dem Duo Eimear Magee & Jordan Lively, mit traurigen Liedern über gescheiterte Rebellen und gescheiterte Liebe, zwei der ganz großen Themen des Iris Folk. Das Newcomer-Duo hat für diese Tour das Studium unterbrochen und das angesichts eines dankbaren Publikums vermutlich nicht bereut. Die beiden singen nicht nur prima, Eimear Magee legte auch noch einen irischen Stepptanz auf die Bretter, dass es nur so rattert.

Eleanor Shanley gehört zu den Großen des Irish Folk. Foto: Ronald Hinzpeter

Von den Traditionen schon etwas gelöst hat sich Eleanor Shanley, die schon lange genug in der Szene unterwegs ist. Sie sang mit der Band De Danann, zog mit Ronnie Drew von den Dubliners durch die Gegend und ist ein eingeführter Markenname unter den Folkies. Sie weiß ein Publikum zu unterhalten und sofort auf Touren zu bringen, nicht nur dank ihrer hellen, klaren Stimme, sondern auch mit ihren Entertainer-Qualitäten. Eleanor Shanley geht deutlich weiter als Magee und Lively, denn sie beschränkt sich nicht nur auf Irish Folk, sondern schaut auch über den Zaun, oder besser über den Ozean nach Amerika. Bei ihr klingt auch "Forever Young" von Bob Dylan, als wäre er wie sie in der Grafschaft Leitrim geboren. Auch das gut 170 Jahre alte Traditional "Hard Times (Come Again No More)" leiht sie sich umstandslos von den Amerikanern aus.

Lisa Canny geht mit den irischen Traditionen eher lässig um

Doch am weitesten geht an diesem Abend Lisa Canny mit ihrer Band. Sie ist, wie sie erzählt, dafür von einem Kritiker mal als Schande für den Irish Folk bezeichnet worden. Das juckt sie nicht oder besser: Es scheint sie geradezu anzustacheln. Wenn sie zum Banjo greift oder die irische Harfe zupft, dann haben die Reels plötzlich Swing. Ohnehin klingt die Band soulig, funky, lässig und modern – aber eben auf dem Boden traditioneller Harmonien. Sie stoppt mal kurz für die traurige Gefängnisballade "The Auld Triangle", aber dann geht es gleich mit ziemlich jazzigem Groove weiter voran. Lisa Canny hat die klassischen verzierungsreichen Melodiebögen genauso drauf wie soulige oder gar poppige Gesangslinien. Und wenn der feurige Rotschopf so richtig aufdreht, dann steigt die Temperatur in ohnehin kuschelig temperierten Saal noch um ein paar Grad an. Als sich alle elf Musikerinnen und Musiker zur langen Zugabe auf der Bühne versammeln, ist sie das Kraftwerk, das für die nötige Energie sorgt. Ihre furiose Version von "The Raggle Taggle Gypsie" klingt knackiger, als viele eher gediegenen Versionen dieses Stimmungssongs.

Vielleicht hätten die Bands mit diesem Elan noch die eine oder andere Stunde länger gespielt, doch am nächsten Morgen ging es sehr, sehr früh zurück in die Heimat. Und unsereins muss ein Jahr auf den nächsten irischen Frühling in Leipheim warten.