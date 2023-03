Leipheim

vor 16 Min.

Kindertagesstätte am Pappelweg: Fehlende Möbel beschäftigten den Stadtrat

Plus Die Kita öffnet am 1. April ihre Türen für Leipheims Kinder. Sechs Gruppen soll es geben. Neben der Möblierung war auch die Finanzierung Thema im Stadtrat.

Von Nadine Ballweg Artikel anhören Shape

Bald schon sollen sechs Gruppen in der Kindertagesstätte am Pappelweg gemeinsam spielen, lernen und entdecken. Um das zu ermöglichen, vergab der Leipheimer Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für die noch benötigten Möbel erneut an die Augsburger Firma Winter. Durch die Anfrage jener mobilen Möbel, die auch den Interims- und den Raupe-Nimmersatt Kindergarten ausstatten, soll ein Austausch zwischen den Einrichtungen ermöglicht werden. Auf das Altbekannte verlassen kann sich die Verwaltung bei der neuen Kita nur bedingt: Erstmalig soll eine katholische Kirchenstiftung Träger werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen