Die Naturschutzpläne im Leipheimer Moos treffen auf Widerstand

Plus Bei der Vorstellung des Managementplans für die Schutzgebiete im Schwäbischen Donaumoos ernten die Behördenvertreter in Leipheim massive Kritik von Landwirten.

Das Schwäbische Donaumoos ist Teil des europäischen Naturerbes "Netz Natura 2000". Im knapp 2600 Hektar großen Gebiet, das sich vom südwestlichen Rand bei Leipheim bis nach Nordosten bei Bächingen über die Landkreise Günzburg und Dillingen erstreckt, liegt auch das besonders schützenwerte FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) Leipheimer Moos mit etwa 183 Hektar Fläche. Diese ökologisch wertvollen Flächen gilt es zu erhalten. Dafür werden Managementpläne erarbeitet, die den Zustand der Gebiete dokumentieren und Maßnahmen festlegen, wie sie ökologisch zu erhalten sind oder verbessert werden können. Für die Eigentümer und Bewirtschafter der landwirtschaftlich genutzten Flächen zeigt der Plan auch Fördermöglichkeiten auf. Doch das ist für viele Landwirte derzeit unattraktiv.