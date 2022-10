Leipheim

vor 3 Min.

Die neuen Pächter im Schützenhaus Leipheim setzen auf deutsche Küche

Plus Fast 33 Jahre betrieb das Ehepaar Heinle das Restaurant im Schützenhaus Leipheim mit großem Erfolg. Daran möchten die neuen Pächter nun anknüpfen. Wie das gelingen soll.

Von Felix Gnoyke Artikel anhören Shape

Knapp zweieinhalb Monate ist es her, dass die Wirtsleute Erna und Arnold Heinle zum vorerst letzten Mal für das leibliche Wohl der Leipheimer Gäste sorgten. Das Pächterehepaar hat sich nach fast 33 Jahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Seitdem ist das Restaurant im Schützenhaus am Weidlenweg geschlossen – nicht mehr lange. Am Samstag, 15. Oktober, findet die Wiedereröffnung unter den neuen Pächtern Anika und Niyazi Ünal statt. Ihr Erfolgsrezept: gutbürgerliche deutsche Küche.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen