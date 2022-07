Leipheim

vor 33 Min.

Raben Group auf dem Areal Pro ist ein Familienunternehmen der Superlative

Das Gebäude der Logistikfirma Raben auf dem Gewerbegebiet Areal Pro in Leipheim.

Plus Mehr als 10.000 Mitarbeiter und über 160 Standorte in ganz Europa – einer davon in Leipheim. Warum Raben die Firma Luible auf dem Areal Pro übernommen hat.

Von Felix Gnoyke

Zu Jahresbeginn hat Raben die Logistikfirma Luible und damit auch den Standort in Leipheim übernommen – eines der größten Grundstücke auf dem Areal Pro. Etwa 40.000 Quadratmeter darf das europaweit agierende Familienunternehmen seitdem sein Eigen nennen. Anlässlich unserer Serie über das Areal Pro haben wir die Niederlassung der Raben Group besucht und werfen einen Blick hinter die Kulissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen