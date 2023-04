Leipheim

vor 16 Min.

Die Weichen für das Leipheimer Kinderfest im Juli sind gestellt

Plus Die Vorbereitungen für das Leipheimer Kinderfest, laufen bereits auf Hochtouren. Das Programm steht, sogar das Kinderfestabzeichen wurde schon ausgewählt.

Von Sandra Kraus

Noch gut zwei Monate sind es bis zum Leipheimer Kinderfest, das heuer vom 8. bis 10. Juli stattfinden wird. Der Kultur- und Festausschuss unter Vorsitz von Zweitem Bürgermeister Horst Gallenmüller (UWG) stellte in seiner Sitzung die letzten Weichen für ein gelungenes Kinderfest. Ein echter Hingucker wird das Festabzeichen sein, dessen Motiv das Ergebnis eines Malwettbewerbs der Dritt- bis Siebtklässler in der Grund- und Mittelschule Leipheim ist.

Emily Hörbrand aus der dritten Klasse wurde mit ihrem Bild in Wappenform Siegerin, so das Urteil der zehnköpfigen Jury. Emily malte Kinder, Weizenähren, Blumenbögen, die Donau und den Wasserturm, alles Elemente des Leipheimer Kinderfests. Momentan ist ihr Bild bei einem Grafiker, sodass es rechtzeitig zum Kinderfest mittels Brandstempel auf den 15.000 hölzernen Festabzeichen aufgebracht werden kann. Der Festausschuss hat auf die Anregungen aus der Bürgerschaft reagiert und wird in diesem Jahr zusätzlich zum Festabzeichen für vier Euro, das von Samstag bis Montag gilt, auch ein Montagsabzeichen zum Preis von einem Euro anbieten. Dies soll vor allem den Mitarbeitenden der Leipheimer Firmen zugutekommen, die traditionellerweise am Kinderfest-Montag gemeinsam auf den Festplatz an der Donau gehen.

