"Diese Anlage ist ein Sanierungsfall": Leipheim plant neues Wasserwerk

Plus Das bisherige ist veraltet, das Notstromaggregat defekt und die Brunnen sind hochwassergefährdet. Wie Leipheim die Wasserversorgung erneuern will.

Die Wasserversorgung in Leipheim ist veraltet und muss erneuert werden. Der Bauausschuss traf sich deshalb, um die neuesten Pläne und Kosten zu diskutieren. Bereits im April 2021 hatte der Stadtrat ein neues Konzept prüfen lassen und eine Vorplanung beauftragt. Die Ergebnisse präsentierte Diplom-Ingenieur Burkhard Bittner, Prokurist des Fachplanungsbüros PfK Ansbach, dem Bauausschuss am Mittwoch.