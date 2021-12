Drei Hunde in Leipheim stark verwahrlost

Die Polizei hat die Tiere sichergestellt. Bis das Landratsamt entscheidet, ob sie dem Besitzer entzogen werden, kümmert sich ein Zeuge um sie.

Wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz in Leipheim ist die Polizei Günzburg am Samstag alarmiert worden. Zwei Zeugen kamen zur Dienststelle und teilten mit, dass sie wenige Tage zuvor die drei Hunde eines Bekannten in ihre Obhut genommen hatten, nachdem dieser sie wegen deren schlechten Gesundheitszustandes um Hilfe gebeten hatte.

Einer der Hunde sei zu diesem Zeitpunkt so stark abgemagert und dehydriert gewesen, dass der Tierarzt eine Einschläferung in Betracht gezogen habe. Allgemein waren die Hunde in einem stark verwahrlosten Zustand. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung bestand keine akute Lebensgefahr mehr für das Tier. Die Hunde wurden durch die Polizeibeamten sichergestellt und werden bis zur Entscheidung des Landratsamtes über einen möglichen Entzug der Hunde durch einen der Zeugen betreut. (AZ)