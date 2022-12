Drei Lkw-Kontrollen an der A8, drei verschiedene Verstöße

Die Polizei Neu-Ulm hat an der A8 bei Leipheim hohe Bußgelder verhängt. Unter anderem steht ein Lkw-Fahrer unter Verdacht, den Tacho manipuliert zu haben.

Bei drei verschiedenen Lkw-Kontrollen an der Tank- und Rastanlage Leipheim haben am Dienstag Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm hohe Bußgelder angeordnet. Die erste Kontrolle am Nachmittag ergab, dass ein polnischer Klein-Lkw mit Anhänger gewerblich einen Pkw von Deutschland nach Polen transportierte. Der 47-jährige Fahrer gab zwar zunächst an, dass die Fahrt nur eine Gefälligkeit für einen Freund sei. Die Beamten glaubten dieser Geschichte aber nicht, zumal der Mann laut Polizeibericht bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten war. Ferner warb die Firma auf einer Internetplattform mit dem günstigen Transport von Fahrzeugen. Auf Vorhalt gab der Georgier dann zu, dass er eine Lizenz besitze, diese aber nicht mitführe. Auch das Kontrollgerät zur Aufzeichnung der Lenk- und Ruhezeiten hätte er betreiben müssen, unterließ dies jedoch. Für ihn und für die Firma erhoben die Beamten ein Bußgeld im vierstelligen Bereich und der Fahrer musste erst mal eine Ruhezeit einbringen.

Polizei fährt selbst den Lkw auf der A8 und überprüft so den Tacho

Ebenfalls nachmittags hielten die Kontrolleure einen italienischen Sattelzug an. Am Steuer saß ein 53-jähriger Fahrer. Hier stellten die Schwerverkehrsspezialisten eine Diskrepanz bei den technischen Daten des digitalen Tachografen fest. Rechnerisch ergab die angezeigte Geschwindigkeit auf dem Tacho eine etwa sechs km/h niedrigere Geschwindigkeit als tatsächlich gefahren wurde, so die Polizei. Dies untersuchten die Beamten näher, indem sie mit dem Fahrzeug auf der Autobahn fuhren und dabei die Geschwindigkeit des Tachos weniger anzeigte als das im Sichtfeld des Fahrers angebrachte Navigationsgerät. Auf dem Navi war deutlich die höhere Fahrgeschwindigkeit zu sehen. Um die Manipulation beweiskräftig zu dokumentieren, wurde das Fahrzeug am Mittwoch einer Tachoprüfung unterzogen. Die Beamten nahmen Ermittlungen wegen Fälschung technischer Aufzeichnungen auf.

Bei der letzten Kontrolle kurz vor Mitternacht stellten die Beamten bei einem polnischen Klein-Lkw anhand der Ladepapiere eine massive Überladung fest. Eine Kontrolle mit Radlastwaagen vor Ort ergab, dass das Gesamtgewicht um 51 Prozent und die Hinterachse um 23 Prozent überladen war. Hier erhoben die Beamten beim Fahrer, einem 30-jährigen Moldauer, ein Bußgeld im oberen dreistelligen Bereich und leiteten gegen das Unternehmen ein Gewinnabschöpfungsverfahren ein, welches zu einem vierstelligen Betrag führen wird. Die Weiterfahrt mit dieser Überladung untersagten die Kontrolleure vor Ort. (AZ)